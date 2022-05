Lazio, il Ceo di Binance in visita a Formello. E spuntano due tweet criptici...

Changpeng Zhao è in visita nel centro sportivo della Lazio, ma due tweet hanno nuovamente scatenato la fantasia dei tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L’incontro a Formello con Lotito, una visita al centro sportivo, fiore all’occhiello del club, Changpeng Zhao continua il suo tour nella Capitale e ora è il turno della Lazio, prima società italiana a essere sponsorizzata da Binance e verso cui CZ ha speso - in questi giorni - parole al miele. L’accordo tra i biancocelesti risale a ottobre, ha scadenza 2023, ma c’è un’opzione per prolungare l’intesa fino al 2024. Finora la partnership ha prodotto risultati, non solo per le casse della Lazio, ma anche per l’appeal che Binance è riuscita a creare tra i tifosi. L’incontro di Formello, in programma in questi minuti, serve per parlare e confrontarsi su come sviluppare ulteriormente la collaborazione tra le parti.

C'È QUALCOSA DI PIÙ? - I rapporti tra Lotito e CZ sono ottimi. I tifosi intanto fantasticano, sperano, sognano che il magnate canadese, d’origini cinesi, possa davvero decidere di entrare definitivamente nel calcio, acquistando la Lazio. Sogni, appunto. Anche se due tweet criptici (tanto per rimanere in tema) hanno gettato benzina sul fuoco della fantasia dei tifosi. Il primo cinguettato proprio da Zhao che ha scritto, in inglese: “Per ogni venditore, c’è un compratore”. L’altro, invece, dal nuovo account in italiano di Binance: “1 compratore = 1 venditore”. Parole che hanno ovviamente fatto scattare nuove ondate di entusiasmo social. CZ incontra Lotito, si parla d’affari. Ma i tifosi non smettono di sognare.