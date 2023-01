Lazio, il mercato è bloccato. Senza cessioni, l'immissione di soldi è l'unica via

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - A inizio gennaio, Lotito, stando alle parole a lui attribuite (senza smentita), disse: "Mercato? So io come fare. I tifosi stiano tranquilli". A tre giorni dal gong, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è lecito chiedersi cosa sia accaduto nel frattempo. Non c'è notizia di arrivi, né di cessioni: quella di Fares sarebbe obbligatoria per sbloccare l'indice di liquidità e favorire un ingresso. A meno che non vengano nuovamente immessi soldi. In questo caso non servirebbe cedere nessuno, basterebbe un assegno di una cifra vicina ai 3-4 milioni di euro, con firma presidenziale.

Sul tavolo restano le proposte conosciute: Pellegrini come terzino sinistro, Bonazzoli e Sanabria come attaccanti. Le operazioni sono rimaste in una fase "embrionale", e a questo punto del mercato è automatico pensare che rimarranno tali. Sarri, a meno di colpi di scena, andrà avanti con Lazzari, Marusic e Hysaj sulle fasce, visto che Radu pare essere poco considerato. In più rimarrà Fares, si andrà avanti con Immobile, Anderson, Zaccagni e Pedro in avanti con l'aggiunta di Romero più che di Cancellieri.

