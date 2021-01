Lazio, il rinnovo di mister Inzaghi è a un passo: i dettagli

Il rinnovo di mister Inzaghi è alle porte e questa volta sembra essere vero. I tempi si sono protratti quasi all'infinito: ogni settimana dalla fine del calciomercato estivo sembrava essere quella buona ma alla fine la firma non è ancora arrivata. Niente da temere, il rinnovo non è in discussione e da dieci giorni l'operazione è entrata nel vivo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Lotito ha contattato il mister dopo la vittoria di Parma, poi dopo il successo per il derby e lunedì c'è stato l'incontro decisivo in cui tutto, o quasi , è stato definito. Ora un possibile nuovo incontro potrebbe concretizzarsi nel weekend prima della gara tra Lazio e Sassuolo. Le cifre sono state definite: un contratto triennale che legherebbe il mister ai biancocelesti fino al 2024, questo permetterebbe a Inzaghi di raggiungere il record di Carlo Ancelotti che rimase alle guida del Milan per otto anni. Ciò su cui si è discusso è stato lo stipendio: il tecnico aveva chiesto un aumento consistente del suo ingaggio Lotito sarebbe arrivato ad offrire tra i 2,4 2,5 milioni più bonus. Ormai è quindi questione di giorni per le ufficialità: la storia d'amore tra Inzaghi e la Lazio sembra destinata a continuare ancora per molto tempo.

