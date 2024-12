Lazio, il settore ospiti di Lecce si riempie: il dato aggiornato sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti a Lecce. Dopo la brutta sconfitta contro l'Inter la Lazio ha l'occasione per rialzarsi subito contro la squadra di Marco Giampaolo. Non manca, ovviamente, il seguito del popolo biancoceleste anche al Via del Mare. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, sono 965 i biglietti acquistati dai tifosi laziali nel settore ospiti dello stadio. L'appuntamento è fissato per domani sera, 21 dicembre, alle ore 20:45 per il fischio d'inizio.