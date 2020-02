Lazio, Immobile e Caicedo sul tetto d’Europa: i bomber di City e PSG inseguono

Ciro Immobile vuole continuare a segnare. Per la Lazio, la Scarpa d’Oro, per scavalcare l’Inter di Lukaku ed avvicinarsi ulteriormente alla Juventus di Ronaldo. Sinora ha realizzato 25 gol in 21 presenze, uno ogni 70 minuti in campionato. Il bomber, poi, è reduce dall’eurogol siglato domenica contro la Spal, una prodezza, un tiro dalla linea laterale dell’are dai rigore che si è andato ad insaccare in rete. Anche stasera, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci si aspetta una sua rete ma, se anche non dovesse arrivare, Inzaghi può star tranquillo: correrà per 90 minuti, trascinando la Lazio e l’Olimpico. Ciro ha raggiunto qualsiasi record e, continuando a segnare con questo ritmo, non raggiungerà solamente Higuain, ma anche Chinaglia e Signori, leggende della storia biancoceleste.

CAICEDO - Immobile potrà contare sul supporto di Felipe Caicedo, miglior dodicesimo con all’attivo sette gol in sedici presenze, uno ogni 85 minuti. E poi sponde ed intuizioni, per la gioia dei compagni che hanno concretizzato le sue idee. L’ex Espanyol ha anche superato Correa, diventando il secondo miglior realizzatore della Lazio. Il ‘Tucu’ sta meglio, ma lo staff non vuole prendersi rischi, dunque il suo rientro andrà gestito con cautela. Intanto, Inzaghi chiederà ancora uno sforzo alla coppia Immobile-Caicedo, la più prolifica in Europa. Sono 32, infatti, i gol in tandem da inizio campionato. I due precedono Lewandowski e Gnabry del Bayern Monaco, Aguero e Sterling del City, Mbappè e Neymar del Paris Saint Germain, Lukaku e Lautaro dell’Inter, Ilicic e Muriel dell’Atalanta ed, infine, Salah e Manè del Liverpool. Super campioni e mostri sacri, che nulla hanno potuto di fronte al cinismo sotto porta dei due biancocelesti. Ciro, poi, è in vetta alla classifica per la Scarpa d’Oro: occhi cercherà di aumentare il proprio vantaggio sui due ‘colleghi’ italiani, Ronaldo e Lukaku, che inseguono con sei e nove gol di ritardo.

