Lazio, Immobile e l'addio: "Un giorno tristissimo. Il distacco..."

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile è pronto a lasciare la Lazio. Un addio con due anni d'anticipo con l'attaccante che è pronto a volare in Turchia per legarsi al Besiktas. L'edizione odierna de La Repubblica racconta le emozioni della punta delle ultime ore. Il quotidiano ripercorre l'avventura del bomber di Torre Annunziata con l'aquila sul petto e riporta anche qualche dichiarazione del numero 17. «Questo è un giorno tristissimo. Quando il momento del distacco arriva davvero, è dura» le parole di Ciro che ha comunicato personalmente alla moglie, in vacanza con i figli in Abruzzo, la decisione. Ciro e la famiglia si trasferiranno su una villa sul Bosforo e torneranno a Roma dopo la fine della sua avventura in Turchia.

Ciro non ha poi dubbi: «Il gol più bello? Quello di tacco al Cagliari». Il capitano è legato anche alla doppietta sul campo della Juventus nel 2017 e ai trofei vinti in biancoceleste, senza dimenticare la Scarpa d'Oro. Un amore lungo otto anni che resterà per sempre nel cuore del calciatore e dei tifosi biancocelesti.