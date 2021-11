Lazio, Immobile in Paideia: controlli per l'attaccante - FOTO

Ciro Immobile è stato in Paideia per sottoporsi ad alcuni esami strumentali. Come dichiarato anche dal capitano della Lazio ieri a Formello, era in programma la risonanza di controllo, "va meglio, il dolore è passato" ha sostenuto Ciro durante l'amichevole "Fratelli Tutti" tenutasi. Parole che danno conforto e qualche briciolo di speranza alla squadra e all'intera tifoseria laziale nella speranza che Immobile riprenda le redini del tridente d'attacco. "Controlli in corso" scrive la Lazio su Twitter. Si attendono dunque nuovi aggiornamenti sulle condizioni del bomber biancoceleste. L'obiettivo è quello di ricevere notizie positive affinchè Ciro Immobile possa tornare a disposizione già per la gara di giovedì contro il Lokomotiv Mosca in Europa League.

In aggiornamento...

Pubblicato il 22/11