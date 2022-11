Lazio, Immobile out: i motivi della mancata convocazione

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile non ce la fa per la Juve. Dopo esser tornato in campo per una manciata di minuti contro il Monza, il bomber della Lazio si ferma nuovamente. In merito alle sue condizioni è stato pubblicato un nuovo comunicato sul sito ufficiale del club biancoceleste. Eccolo di seguito: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile ha riportato, durante l’allenamento odierno, un affaticamento a carico della coscia destra. Il calciatore per tale motivo è stato posto a riposo precauzionale e sottoposto a trattamento specifico".

