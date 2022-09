Lazio, Immobile scalpita per il ritorno: domani giornata cruciale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Giorni delicati per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio non solo ha dato forfait per le due sfide dell'Italia ma ora deve evitare di correre rischi anche per il campionato. L'attaccante è fermo per un edema al bicipite femorale della coscia destra, dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto con la Nazionale domenica mattina, ieri ha svolto anche alcuni esami strumentali in Paideia. Così, Immobile ha già iniziato delle cure nel Lazio Lab di Formello che proseguiranno fino a domani. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il bomber giovedì verrà sottoposto a nuovi controlli.

IL PROGRAMMA - Dopo gli esami, come di consueto, verrà fatto un punto insieme allo staff medico biancoceleste. Se domani le cure avranno già fatto effetto, si valuterà se farlo allenare in modo differenziato o a partire da venerdì. L'edema deve riassorbirsi, altrimenti, l'altra strada sarebbe quella di rimanere ai box. La sua presenza contro lo Spezia resta in fortissimo dubbio, se salterà il match, ci riproverà per la trasferta di Graz in Europa League.