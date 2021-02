Lazio, Immobile: "Siamo tornati quelli del pre-lockdown. Ora vogliamo giocarcela!"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ciro Immobile ha parlato del momento che la sua Lazio, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, sta vivendo: "È tornata la Lazio pre lockdown? Credo di sì, siamo in un momento di forma psicofisica buonissima anche se le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. L’abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’anno scorso e se perdi concentrazione e cattiveria agonistica, fai fatica. Abbiamo perso tanti punti, eravamo in una situazione difficile e siamo stati bravi a rimontare in classifica. Adesso siamo lì e vogliamo giocarcela".

Pubblicato il 03/02

