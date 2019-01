Lazio, Inzaghi cambia: ipotesi difesa a quattro contro la Juventus

Inutile nascondersi, contro la Juventus sarà emergenza in difesa per la Lazio. Il match del San Paolo ha dimezzato gli uomini a disposizione di Inzaghi: Luiz Felipe è uscito in lacrime dopo 28 minuti e Acerbi è stato espulso da Rocchi nella ripresa. Alle loro assenze si aggiunge anche quella di Marusic, che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica rimediata col Torino. Degli arruolabili, l'unico titolare della retroguardia è Radu, uscito stremato dal confronto con Callejon di due giorni fa. Stringerà i denti.

ALTERNATIVE - Con la ripresa degli allenamenti, Inzaghi studia le soluzioni: la più immediata è quella di sostituire i due assenti con Bastos e Wallace (da scegliere chi giocherà sul centro-destra). Non è da escludere l'ipotesi difesa a quattro, come confermato dalla rassegna stampa di Radiosei. L'idea è quella di un 4-3-2-1: difesa composta da Patric, Bastos, Wallace e Radu (oppure il romeno al centro con Lulic terzino), davanti a loro Parolo, Leiva, Milinkovic, con Luis Alberto e Correa alle spalle di Immobile. Al momento è solo una congettura, da oggi Inzaghi potrà iniziare a mettere in pratica le sue teorie.