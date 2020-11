Lazio - Juventus, le probabili formazioni: Luis Alberto titolare, in attacco c'è Muriqi

Dopo gli impegni europei torna la Serie A per Lazio e Juventus che oggi alle 12:30 si sfideranno all'Olimpico. Simone Inzaghi riabbraccia Luis Alberto che verrà subito schierato dal primo minuto, così come Radu che ha recuperato dall'infortunio. Non ci saranno Strakosha, Leiva e Immobile che hanno lasciato Formello prima dell'allenamento di rifinitura perché di nuovo positivi, seppur debolmente, ai tamponi. La Juve perde Ramsey e Chiellini per infortunio e non recupera De Ligt. Queste le probabili scelte dei due allenatori.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. A disp.: Alia, Furlanetto, Armini, Patric, Hoedt, Lazzari, Akpa Akpro, Pereira, Parolo, Djavan Anderson, Moro, Caicedo. All.: Inzaghi.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Kulusevski; McKennie; Morata, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Arthur, Chiesa, Bernardeschi, Portanova, Dybala. All.: Pirlo.

