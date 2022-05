Lazio, l'agente di Acerbi: "Futuro? Lavorare così può essere complicato"

Il procuratore difende il difensore biancoceleste finito sulla graticola per una serie di atteggiamenti e dichiarazioni che non sono piaciute...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Francesco Acerbi non sta vivendo un momento facile alla Lazio. Il rapporto con l'ambiente è ai minimi storici con i tifosi che non gli perdonano alcuni atteggiamenti e soprattutto i gesti e le parole dopo la gara con il Genoa. Per il giocatore si parla di un possibile addio in estate. Non lo esclude nemmeno Federico Pastorello, agente del centrale. Il procuratore, nel corso della sua lunga intervista a La Repubblica, ha affrontato anche la questione legata ad Acerbi spiegando: “La situazione è difficile da sostenere già da tempo: era un pilastro, ora vengono toccati aspetti della vita personale in modo ingiusto, è un professionista esemplare, che cura tantissimo se stesso, l’alimentazione, per essere sempre al top. Il gol allo Spezia non è casuale, lui è forte di testa, nel fisico. A fine stagione ci confronteremo col club: lavorare in questa situazione può essere complicato”. Insomma più di un'apertura a un possibile addio.