Lazio, l'agente di Luis Alberto: "Vicini al rinnovo, c'è sintonia". E su Luis Suarez...

La Lazio scalpita, si è tenuta a freno per troppo tempo dopo una corsa forsennata in campionato prima dello stop. Tra i principali artefici della volata verso la vetta c'è senza dubbio Luis Alberto, il Mago di San José del Valle che fa innamorare di sé tifosi biancocelesti e non. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei sul fantasista laziale è intervenuto Miguel Alfaro, uno dei componenti dell'agenzia spagnola You First Sports che ne cura gli interessi, parlando esplicitamente di rinnovo con il club capitolino: "Siamo vicini. Con Luis Alberto c’è una buona sintonia e una buona predisposizione, ovviamente con la Lazio ci vedremo più avanti, quando ci sarà modo di trattare temi come questo. Siamo costantemente in contatto con la società e per loro Luis è un giocatore fondamentale per mantenere la Lazio sui livelli attuali. E’ diventato un giocatore top, difficile da sostituire". Normale che Luis Alberto abbia attirato l'interesse di grandi club, dice Alfaro: quando è successo ne è stata immediatamente informata la Lazio, che però difficilmente rinuncerà al suo numero 10. La You First Sports tra l'altro annovera nella propria scuderia anche Luis Suarez, attaccante del Real Saragozza accostato alla Lazio su cui Alfaro non si sbilancia: bene l'interesse dei biancocelesti, ma ci sono anche altri club su di lui e per ora non è possibile individuare una potenziale destinazione, si vedrà. Capitolo Jony, altro cliente dell'agenzia spagnola: secondo Alfaro l'esterno si trova molto bene a Roma, ha 4 anni di contratto davanti e molte cose da dimostrare. Per quanto riguarda la querelle con il Malaga c'è poco da dire: Jony ha accettato il progetto Lazio così com'era nei suoi diritti.

SERIE A, IPOTESI PLAYOFF SEMPRE PIù CONCRETA: IL FORMAT

LAZIO, LOTITO: "PLAYOFF? NO, SPAREGGIO CON LA JUVE"

LAZIO, TOVALIERI ATTACCA LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE