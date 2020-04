Lazio, Tovalieri attacca Lotito: "Fosse stato primo avrebbe spinto per non riprendere..."

"La vita di un essere umano vale più di uno Scudetto o di una qualificazione in Champions". A parlare così è Sandro Tovalieri che, sulle pagine del Corriere della Sera, vota per la non ripartenza del campionato. Secondo lui sarebbe un rischio troppo grande tornare a giocare e soprattutto la stagione sarebbe alterata dopo questo lungo stop. Troppi morti per tornare a pensare al pallone, il succo della sua idea. L'ex attaccante vota, invece, per una ripartenza a settembre magari con la compressione della prossima stagione. Tovalieri attacca anche Lotito, in prima linea per ripartire ora, e dice: "Se la Lazio fosse stata prima, Lotito avrebbe voluto riprendere? Capisco che dopo tanti anni è in lizza per un traguardo insaspettato, ma sarebbe comunque un titolo senza significato, chiunque lo dovesse vincere". In realtà Lotito ha spiegato bene la sua posizione sulle pagine de La Repubblica dicendo anche che, se il campionato non dovesse ripartire, tutte le società sarebbero in gravi difficoltà.

