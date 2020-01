Lazio, l'entusiasmo dei tifosi: Nord già sold-out col Napoli. E gli abbonamenti...

Una festa continua e non potrebbe essere altrimenti. La Lazio sta vivendo una favola, tutto sembra andare a gonfie vele. L'entusiasmo è alle stelle, anche quello dei tifosi, che rispondono presenti in ogni occasione. Per la partita col Napoli, a tre giorni dalla sfida, la Curva Nord è già sold-out. Ben 5mila i tagliandi staccati, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, che si aggiungono ai 20.300 abbonati, e la quota è destinata a salire sensibilmente. Rimangono disponibilità in tutti gli altri settori, l'impennata è prevista nelle prossime ore.



CAMPAGNA ABBONAMENTI - Ieri alle 16 ha riaperto ufficialmente la campagna abbonamenti, alla quale sarà possibile aderire fino al 17 gennaio alle ore 19. Anche in questo caso la società ha riscosso un notevole successo: in poche ore sottoscritte 300 nuove tessere. Risultati importanti per una squadra che dimostra sul campo di meritare tutto questo affetto.

