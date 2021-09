Lazio, l’esordio in Europa League non sorride sempre: e con il Galatasaray…

Inizia oggi l’Europa League 2021/22 della Lazio guidata dal Comandante Sarri, vincitore della competizione nel 2019 con il Chelsea. Il primo impegno dei biancocelesti, inseriti in un girone piuttosto ostico, non sarà di certo una passeggiata. Immobile e compagni sono attesi a Istanbul, nella caldissima atmosfera del Turk Telekom Stadyumu, dal Galatasaray. Primi tre punti in palio per indirizzare subito il girone nel verso giusto. Le altre sue avversarie saranno Marsiglia e Lokomotiv Mosca. La prima gara del girone di Europa League, che si chiama così dal 2009, non ha sempre sorriso al club capitolino. Il bilancio all’esordio è quello di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Di seguito tutti gli esordi della Lazio nella competizione:

Salisburgo-Lazio 2-1, 2009

Lazio-Vaslui 2-2, 2011

Tottenham-Lazio 0-0, 2012

Lazio-Legia Varsavia 1-0, 2013

Dnipro-Lazio 1-1, 2015

Vitesse-Lazio 2-3, 2017

Lazio-Apollon Limassol 2-1, 2018

Cluj-Lazio 2-1, 2019

I PRECEDENTI CON IL GALATASARAY - Quella di questa sera non sarà la prima volta che Galatasaray e Lazio si ritroveranno una di fronte l’altra. Le due compagini si sono affrontate già in cinque occasioni, oggi sarà la sesta. Il bilancio è perfettamente in parità, due vittorie per i biancocelesti, due per i giallorossi (anche se una in amichevole) e un pareggio. Il primo confronto risale al 2001 nei gironi di Champions League. L’andata, disputata l'11 settembre, fu vinta dai turchi per 1-0 grazie alla rete di Karan. Al ritorno furono i capitolini ad avere la meglio con lo stesso risultato, rete di Stankovic. L'altro precedente risale ai sedicesimi di Europa League nella stagione 2015/16. A passare il turno fu la Lazio grazie al risultato complessivo di 4-2 (1-1 all'andata e 3-1 al ritorno). Tra i due club c'è stata anche un confronto in amichevole nel 2012, in Turchia, vinta dai padroni di casa con il risultato di 1-0, in gol Elmander.