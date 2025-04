Lazio, l'evento al Green Club per Chinaglia: la nuova canzone e il ricordo di Oddi - FT&VD

Fonte: Dai nostri inviati Andrea Castellano e Simone Locusta - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 23.00 - Anche Angelo Gregucci è intervenuto nel ricordo di Long John. CLICCA QUI PER LE PAROLE DI ANGELO GREGUCCI

AGGIORNAMENTO 22.13 - Anche Renzo Garlaschelli, in collegamento telefonico, ha raccontato qualche divertente aneddoto nel ricordo del compagno di squadra: "Lui la domenica era insopportabile, ma dal momento che faceva gol, la cosa cambiava, diventava un'altra persona, una persona squisita con un cuore come una casa, una persona adorabile, simpatica, ma purtroppo questa è la vita. La partita in cui se la prese con me nello spogliatoio? Col Brindisi, avevo giocato 2-3 minuti. Ad inizio settimana, se lui aveva fatto gol era di una simpatia straordinaria. Io ero professionista, dopo l'allenamento andavo a casa a riposarmi, perché il giorno dopo mi dovevo presentare in allenamento".

AGGIORNAMENTO 22.00 - Nella sala, spazio anche a Massimo Piscedda che, con il suo racconto ha deliziato i presenti con qualche aneddoto su Chinaglia. CLICCA QUI PER LE PAROLE DI MASSIMO PISCEDDA

AGGIORNAMENTO 21.48 - Nel corso dell'evento ha preso parola Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio del 1974 e storico amico di Chinaglia, che ha raccontato un divertente aneddoto su Long John: "Io avevo un amico di infanzia che aveva un banco del pesce ed era tifosissimo della Roma che mi diceva sempre che voleva spaccare la gobba di Chinaglia. Un giorno viene a mangiare a casa mia al Tufello, quando arrivo lo vedo al bar e gli faccio segno di venirmi incontro. Gli ho detto di salire in macchina e nel frattempo avevo fatto nascondere Giorgio (Chinaglia, ndr) nei sedili dietro per farlo spaventare. Allora passa qualche minuto e non succede nulla.Mi insospettisco, vado alla macchina e quando apro il mio amico mi dice di passare il giorno dopo che mi regalava una cassetta di pesce per Giorgio".

AGGIORNAMENTO 21.09 - Presenti diversi personaggi noti del mondo Lazio, da ex calciatori come Piscedda, Oddi, Pancaro, Bergodi, Gregucci a cantautori come Toni Malco.

Nella sala eventi del circolo Green Club di Roma, presso il Green Valley banqueting, restaurant e lounge bar, verrà presentata la nuova canzone per Giorgio Chinaglia, a tredici anni dalla sua scomparsa. Si intitola 'Long John', scritta e cantata da RenzoStar. Per l'occasione saranno presenti tantissimi esponenti del mondo biancoceleste, a partire da numerosi ex calciatori e non solo. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.