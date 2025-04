Lazio, l'Olimpico deve tornare a essere un fortino: il primo passo parte dalla difesa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio in casa deve tornare a vincere. E non è solo una questione di principio. Sono 28 i punti conquistati tra le mura amiche, troppo poco per una squadra che ha sempre fatto dello Stadio Olimpico il proprio fortino. Questa sera, contro il Parma, l'occasione è ghiotta, se non altro perché vincere consentirebbe alla squadra di Marco Baroni di risistemare la classifica, approfittando anche del passo falso dell'Atalanta, l'unica tra quelle in corsa per l'Europa ad aver fallito, in attesa dell'impegno del Bologna contro l'Udinese.

LE INSIDIE DEL PARMA - Davanti troveranno, però, una squadra in un ottimo stato di forma, che negli ultimi big match ha fatto faticare formazioni del calibro di Inter (pareggiando 2-2) e Juve, nell'ultimo turno (vittoria per 1-0), anche grazie all'incredibile crescita del reparto difensivo sotto il lavoro di Chivu e di un giocatore, lì davanti, esploso negli scorsi mesi: Mateo Pellegrini. Sarà lui l'uomo che la difesa della Lazio dovrà tenere particolarmente d'occhio, evitando di metterlo in condizioni di poter far male e bucare Mandas.

L'ULTIMO CLEAN SHEET IN CASA - Gila e Romagnoli, a meno di sorprese, dovranno occuparsene: ingabbiandolo e limitandolo nei movimenti e nella ricezione palla. Una missione che, magari, potrebbe riportare la Lazio a conquistare un nuovo clean sheet casalingo: obiettivo che, come evidenzia il Corriere della Sera, manca addirittura dalla partita d'andata contro il Bologna, vinta per 3-0 lo scorso 24 novembre.

