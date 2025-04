Lazio, la chiamavano 'trinità': Taty, Dia e Zac formano il tridente del gol

RASSEGNA STAMPA - Ci sono giocatori senza i quali la Lazio cambia completamente volto. Baroni non può fare a meno di Castellanos, Dia e Zaccagni: è troppo importante che i tre giochino insieme; infatti, sono 26 i gol realizzati dal tridente: 10 le reti di Castellanos, 8 per Dia e per il capitano. Numeri importanti per una Lazio che sogna ancora di arrivare in Champions League e, se vuole crederci fino all'ultimo, può riuscirci solo grazie alle loro reti.

Nonostante rappresentino una fetta importante delle marcature biancocelesti stagionali, qualche gol i tre se lo sono persi per strada. Solo Castellanos ha raggiunta la doppia cifra in campionato, restano cinque partite (incluso il Parma), per aumentare il bottino e permettere agli altri due di raggiungere almeno quota 10 gol. Già il risultato ottenuto fino ad ora non è comunque da sottovalutare: come riporta il Corriere dello Sport, solo la Lazio può vantare tre giocatori con otto o più gol in campionato.

La Lazio vuole ripartire in primis dal Taty, mattatore delle neopromosse e primo attaccante straniero a raggiungere la doppia cifra dai tempi di Keita Balde nella stagione 2016/17: in questi due anni in biancoceleste, l'argentino ha realizzato 7 gol e servito 1 assist contro queste squadre. La coppia con Dia rende bene, Genova ne è stata l'ennesima dimostrazione. Tra l'altro, anche il senegalese ha un ottimo score con le neopromosse: sempre secondo lo stesso quotidiano, ha partecipato a 7 reti nelle ultime 6 gare (3 gol e 4 assist) giocate contro squadre salite dalla B e dopo la rete al Genoa cerca il bis di fila, gli manca da gennaio (gol a Como e Verona).

Mentre la coppia del gol sembra essersi ritrovata, chi è in un periodo più complicato sembra essere il capitano. Zaccagni non segna dal 2 marzo, contro il Milan. Zac non si è quasi mai riposato, onnipresente nella stagione biancoceleste. La condizione fisica ne ha risentito, ma nonostante ciò ha partecipato a 14 reti in A (otto gol e sei assist) e solo nel 2022/23 ha fatto meglio (16).

Manca sempre meno alla conlusione del campionato e Zac, Dia e Taty, la trinità biancoceleste, vogliono garantire alla Lazio di poter giocare nella massima competizione europea nella prossima stagione.