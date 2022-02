Lazio, la contestazione a Lotito e Tare si sposta da Formello all'Olimpico

Dopo la contestazione a Formello di giovedì scorso, i tifosi della Lazio fanno sentire la loro voce anche allo stadio Olimpico. Il match tra la squadra di Sarri e il Bologna di Mihajlovic hanno manifestato il loro disappunto nei confronti di Lotito e Tare. Il presidente e il direttore sportivo sono sul banco degli imputati per la sessione invernale del calciomercato, ma anche per i prezzi dei biglietti nella prima parte della stagione, ritenuti troppo alti. Una contestazione iniziata con un "Te ne devi annà, te ne devi annà" urlato in coro da Nord, Tevere e dal resto dello stadio all'indirizzo del patron. Non viene risparmiato il diesse: "Tare, Tare, la senti questa voce vaff****lo". Poco dopo lo stesso coro cambia destinatario ed è rivolto a Lotito. Applausi e canti per squadra e in particolare per Ciro Immobile che dal dischetto sblocca la partita. A metà primo tempo nuovo coro con sempre lo stesso destinatario: "Tanto pè canta perché Lotito se ne deve andare... lascia la Lazio vattene a fan***o". Il campo regala tre punti e un sonoro 3-0. Per squadra e allenatore pioggia di applausi, niente di tutto questo è destinato alla dirigenza.