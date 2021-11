Lazio, la difesa fa acqua: mai così tanti gol subiti dal 1984

La Lazio di Sarri stenta a decollare, alterna buone prestazioni a partite disastrose e non riesce ad avere continuità. Il 4-0 subìto a Napoli dopo la bella vittoria per 3-0 a Mosca ne è la dimostrazione e soprattutto non si tratta di un caso isolato. Sotto esame c'è in particolar modo la difesa che, passata dalla linea a 3 di Inzaghi alla linea a 4, sta incontrando più difficoltà del previsto. Sono ben 25 i gol incassati fin qui in campionato in 14 giornate, un dato negativo che non si registrava da 38 anni.

NUMERI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, solo una volta negli ultimi 63 anni la Lazio ha fatto peggio. Avvenne nella stagione 1983/84 con 26 reti al passivo e prima di allora solo altre 5 volte nella sua storia la squadra ha fatto peggio. In queste 6 annate il miglior piazzamento fu il 9° posto del 1942/43 e il dato non può che far preoccupare la Lazio. A Sarri non era mai accaduto di arrivare così a questo punto della stagione, neanche a Empoli nel 2014/15 quando i gol presi furono 21. Urge immediatamente un cambio di rotta.