Lazio, la società ringrazia i tifosi in Danimarca: il post sui social - FOTO

Era doveroso farlo e forse non è ancora abbastanza. Dopo l'incommentabile batosta subita ieri contro il Midtjylland nella seconda giornata di Europa League, la Lazio ha ringraziato i propri tifosi che hanno macinato chilometri al seguito della propria squadra. Una trasferta sfortunata che i supporters biancocelesti faranno fatica a cancellare dalla propria memoria. L'applauso più grande però va a loro, circa 200 persone che sono giunte fino in Danimarca per assistere a una delle più brutte prestazioni della Lazio negli ultimi anni. La società capitolina si è scusata con un post sui social: "...al tuo fianco sarò, un passo indietro io mai lo farò". Grazie. Tra i commenti tanti tifosi chiedono il rimborso totale a coloro che hanno seguito Immobiile e compagni fino ad Herning. Poi arriva anche l'appunto di Giuseppe Signori. L'ex attaccante biancoceleste aggiunge su Facebook: "Perde solo chi si arrende".