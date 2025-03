Lazio, la Spagna convoca Gila al posto di Cubarsì: il comunicato della federazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro laziale in partenza con la propria Nazionale. Se da una parte Nuno Tavares torna a Formello per le sue condizioni non al meglio per fronteggiare le sfide con il Portogallo, dall'altra c'è Mario Gila che ha preparato le valige per partire in fretta e furia verso la Spagna. Il centrale della Lazio, come comunicato dall stessa federazione iberica, è stato convocato da de la Fuente al posto di Cubarsì dopo che il centrale del Barcellona ha accusato un piccolo problema fisico. Di seguito il comunicato ufficiale.

"Il giocatore della Società Sportiva Lazio Mario Gila si unirà alla nazionale spagnola per la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League. Il difensore si recherà direttamente a Valencia per unirsi alla squadra e preparare la seconda partita di questo turno contro l'Olanda, duello decisivo per un posto tra le semifinaliste di una competizione di cui la Spagna è campione in carica".