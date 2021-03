Lazio, la zona Caicedo torna decisiva: sette punti in più grazie al Panterone

La partita finisce quando lo decide Caicedo. L'attaccante ecuadoriano è riuscito a spodestare Cesarini e a prendersi lo scettro degli ultimi minuti di gara. Era un po' che non segnava allo scadere ma venerdì è tornato a farlo. È grazie alla sua zampata a cinque minuti dal termine che la Lazio è riuscita a superare il Crotone in una gara che si era complicata all'improvviso. Il numero 20 biancoceleste raccoglie un tiro sbagliato di Escalante e, nel cuore dell'area di rigore, trafigge Cordaz con un destro chirurgico. Caicedo ha smaltito al 100% i suoi problemi fisici e adesso si sta facendo sotto per una maglia da titolare nel rush finale in campionato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, grazie ai gol dell'ex Espanyol, la Lazio ha ben 7 punti in più in campionato, di cui 5 arrivati negli ultimi minuti: la puntata nel 4-3 di Torino, il pareggio in extremis con la Juventus, il destro al volo con il Crotone e la rete in avvio di partita con la Fiorentina (2-1).