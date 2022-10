Lazio, le condizioni di Immobile: il comunicato della società

Fonte: sslazio.it

Ciro Immobile lotta per esserci al derby. Il capitano della Lazio si è fermato qualche settimana fa a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Il rientro è previsto per il 2023, ma l'attaccante sta facendo di tutto per accorciare i tempi di recupero. Oggi si è recato in Paideia per i controlli di routine. La società ha pubblicato un comunicato con gli aggiornamenti del caso: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, presso Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano".