Lazio, lista Uefa: Hysaj fuori, in due rischiano l'altro taglio

Entro mezzanotte la Lazio dovrà consegnare la lista Uefa e queste ultime ore saranno decisive per decidere l'ultimo taglio. Il primo dei due è quello di Hysaj, out anche dalla lista Serie A per far rientrare Gila: in Europa però è necessario un altro sacrificio per inserire Tchaouna, che in campionato è incluso nella lista illimitata dei giovani nati dopo il 1 gennaio 2002. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa del Corriere dello Sport a rischiare sono Pedro e Castrovilli. Lo spagnolo rimane il maggiore indiziato, ma più di qualche riflessione è in corso sull'ex centrocampista della Fiorentina, in relazione al potenziale impegno ogni tre giorni. Se fosse quest'ultimo l'escluso, i biancocelesti avrebbero soltanto quattro centrocampisti in lista Uefa e anche per questo appare difficile il sacrificio del classe '97.

