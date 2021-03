Lazio, lo strano caso di Andreas Pereira: i tifosi biancocelesti lo acclamano, mentre a Manchester

RASSEGNA STAMPA - Andreas Pereira continua a essere un diamante grezzo. Il brasiliano ha mostrato sprazzi di classe e prestazioni gagliarde, ma non ha totalmente convinto Simone Inzaghi. Se il mister è scettico, però, la società crede tanto in lui tanto da progettare anche un eventuale riscatto. Il giocatore, poi, ha conquistato i sostenitori biancocelesti che anche domenica hanno apprezzato il suo temperamento nel faccia a faccia con De Paul. Se in Italia c'è chi lo apprezza, non è la stessa cosa in Inghilterra. I tifosi del Manchester United, squadra detentrice del suo cartellino, hanno inserito il suo nome in quello delle possibili cessioni. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, nonostante ci siano nove nomi prima del suo, i sostenitori dei Red Devils non si strapperebbero i capelli in caso di addio definitivo dell'attuale numero 7 capitolino. Chissà se questo aiuterà la Lazio nella trattativa e abbasserà le pretese dei britannici che avevano inserito un diritto di riscatto a 27 milioni di euro. Mancano dieci partite alla fine della stagione e solo in estate si capirà il destino di Andreas che, almeno lo sperano la maggior parte dei tifosi nella Capitale, potrebbe ancora essere a tinte biancocelesti nonostante tanti club lo abbiano messo nel mirino.