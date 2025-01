Lazio, Lotito blinda Rovella: "Non è in vendita". E sulle offerte...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Premier League ha messo nel mirino Nicolò Rovella. Ne ha parlato in questo modo Il Messaggero, con la possibilità di una proposta di circa 40 milioni di euro da una big del calibro del Manchester City o dell'Arsenal. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, però, non ne vuole sapere di lasciar partire il suo centrocampista. "Non è in vendita e non abbiamo ancora mai ricevuto un'offerta. È normale che i nostri giocatori siano apprezzati e desiderati dai top club del mondo", ha spiegato ai taccuini de Il Messaggero.