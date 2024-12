Lazio, Lotito: "Da Amsterdam nessuna risposta. Ecco ora cosa farò..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nessuna risposta, ma anche nessuna resa. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto ai microfoni del Messaggero per commentare il comunicato emesso dalla Lazio venerdì relativo al divieto di trasferta imposto dalla sindaca di Amsterdam, sottolineando l'obiettivo di quelle righe e l'assenza di una risposta da parte delle istituzioni olandesi che, però, non cambierà l'atteggiamento del patron biancoceleste, pronto a far di tutto per garantire i rimborsi ai propri tifosi:

"Con un comunicato ho intimato al sindaco di Amsterdam e alla Uefa di attivarsi per fare in modo di ridare i soldi dei voli e degli hotel ai tifosi, nessuno escluso. Era il minimo per il danno che hanno fatto. Ancora non ho avuto una risposta, ma chissà se mai l'avrò" - Lotito ha poi aggiunto - "Da parte mia farò in modo di convincere i nostri tifosi a non andare ad Amsterdam quei giorni, ma non posso obbligare nessuno" onde evitare che possano esserci problemi ulteriori.