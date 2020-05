Lazio, Lotito: "Non è la mia vittoria, ma quella di tutto il calcio italiano"

"Non è la vittoria di Lotito ma quella di tutto il calcio italiano". Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, commenta così all'Adnkronos la decisione del ministro dello sport Vincenzo Spadafora di far ripartire la Serie A, ferma dal 9 marzo a causa dell'emergenza Coronavirus, il prossimo 20 giugno. "Sono sicuro - aggiunge Lotito - che con questa ripartenza il nostro calcio saprà mantenere quell'elevato standard di qualità che gli è riconosciuto in tutto il mondo. Quello italiano è uno dei campionati più importanti", ha concluso il numero uno biancoceleste.

Pubblicato il 28/05 alle 21.50