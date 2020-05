Cagliari, Zenga: "Ripresa? Importante avere una data. Sarà diverso, ma non meno bello"

Ai microfoni di Sky Sport 24, il tecnico del Cagliari Walter Zenga ha commentato la decisione di riprendere il campionato di Serie A il prossimo 20 giugno: "È importante avere una data, ti dà la possibilità di avere un obiettivo che prima non avevi e che diventava anche difficile immaginare. Sarà diverso, ma non sarà meno bello perché tutte le cose sono belle quando hanno un inizio nuovo e c'è lo spirito positivo per affrontarle. Non bisogna focalizzarsi sulle cose negative, sul caldo, sulle mascherine da mettere, questo lo pensa chi si lamenta sempre, io sono sempre per avere le soluzioni e pensare a qualcosa di bello".

