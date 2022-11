Lazio, Lotito punge: "Sarri? Sempre dalla sua parte, ora c'è silenzio in giro"

La vittoria nel derby premia anche le scelte di Maurizio e il presidente biancoceleste si toglie qualche sassolino dalle scarpe...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson ha fatto esplodere di gioia i tifosi della Lazio. Il suo gol ha fatto volare i biancocelesti al terzo posto e regalato il derby alle aquile. Una vittoria importante che ha allontanato l'alone di negatività calato su Formello dopo le sconfitte con la Salernitana e Feyenoord che ha fatto scivolare la Lazio in Conference League. Un successo fondamentale che ha calmato anche la piazza, con Sarri che era nuovamente finito in discussione. Diverso il parere della società che è sempre stata dalla parte del tecnico soprattutto Lotito. Il patron biancoceleste ha parlato a Il Messaggero ribadendo la sua stima per il tecnico e togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Ecco le sue parole: «Sempre dalla parte di Maurizio. Ora c'è silenzio in giro, non sento più baccano. Godiamoci il terzo posto».