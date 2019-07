Lazio, Lotito: "Valuteremo le offerte per Milinkovic". E sul derby...

AGGIORNAMENTO ORE 19.20 - La nuova stagione è destinata a partire subito forte: prima giornata contro la Samp di Di Francesco, un quasi derby. Poi, la stracittadina vera e propria con la sfida alla Roma nella seconda di campionato: "Abbiamo fatto qualche cambiamento, speriamo che la squadra mantenga l'impianto dello scorso anno, soprattutto per quanto riguarda lo spirito di gruppo, la determinazione e l'umiltà. Lo scorso anno abbiamo avuto buoni risultati nei derby, mi riferisco all'ultimo, speriamo di replicare. Milinkovic? Non leggo giornali né vedo tv, si fa tanto clamore per situazioni che ancora non si sono concretizzate. Qualora qualcuno si facesse sentire, verranno valutate le offerte nel rispetto della società e del giocatore".

Intervenuto ai microfoni di SportItalia in occasione della presentazione del calendario di Serie A, Claudio Lotito ha fatto il punto della situazione in casa Lazio: "Ci stiamo attrezzando per fare bene, vediamo cosa riusciremo a fare da qui a fine mercato. Vogliamo costruire una squadra molto competitiva. Milinkovic Savic? Vedremo quali condizioni si verranno a creare sul mercato, noi con lui abbiamo un ottimo rapporto. Vedremo le offerte che arriveranno dal mercato, con uno spirito di collaborazione che tuteli l'interesse della società e quello del calciatore. Quanto vale? Il mercato non si fa davanti alla tv. Io non l'ho messo in vendita e lui sta bene con noi. Vedremo se ci sono le condizioni e che tipo di condizioni verranno offerte. Vogliamo tutelare gli interessi del calciatore e della società". A proposito del mercato in entrata: "Gli investimenti che sono stati fatti negli anni scorsi ci hanno permesso di lottare ad alti livelli, poi i risultati dipendono anche da elementi imponderabili. Spero quest'anno si possa far tesoro degli errori commessi nell'ultimo stagione, si parte con la voglia di affermare le nostre qualità. Vediamo cosa succederà".

