Lazio, Luis Alberto il collezionista di piatti d'argento: può stabilire un record in Serie A

Ne ha tanti, ma non ne è avido. Anzi. Luis Alberto è un generoso, su di essi serve assist a profusione. Dolci antipasti dei gol di Immobile o Correa, per la maggior parte. In ogni caso piatti d'argento da far impallidire avversari e statistiche, pronte ad essere aggiornate. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, El Mago è a un passo da un record. Nessuno, da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, è mai riuscito ad andare in doppia cifra di assist prima che si chiudesse l'anno solare. Lo spagnolo è a quota 9, viaggia su ritmi impensabili, vede pertugi che “voi umani non potreste neanche immaginare”. Ha già affiancato Cossu, che nel 2010-11 raggiunse le 10 pepite alla ripresa del campionato il 9 gennaio. L'impresa è alla portata, e forse è persino fin troppo facile per uno come Luis. Per questo giocherà anche svantaggiato, visto che la Lazio sarà impegnata in Supercoppa il prossimo 22 dicembre saltando di fatto il match contro il Verona. Saranno tre dunque, e non quattro, le partite a disposizione del Diez per fare “Diez” da qui a Natale. Di piatti d'argento ne possiede a volontà, con le feste ne troverà altri sotto l'albero e a tavola. Intanto gliene basterebbe uno per scrivere il suo nome + numero di maglia nella storia. Là davanti, nell'attacco biancoceleste, c'è già qualcuno pronto a gustare i suoi antipasti.

