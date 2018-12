Lazio, Luis Alberto: "Oggi era importante vincere. Quarto posto? Non ci poniamo limiti"

Al termine della partita vinta dalla Lazio al Dall'Ara contro il Bologna, ai microfoni di Dazn è intervenuto Luis Alberto: "Oggi sono soddisfatto della mia prestazione, ma l'importante è che la squadra c'è e abbia conquistato altri tre punti. Abbiamo giocato su un buon livello e questo è importante, dobbiamo continuare così. Speriamo di ripeterci anche sabato. Questo è un passo in più verso il quarto posto. La partita di oggi soprattutto nel primo tempo non era facile. Erano chiusi ed era difficile trovare spazi. Abbiamo trovato gol su un calcio d'angolo e ci ha aiutato molto. Il quarto posto? Non ci poniamo limiti, noi guardiamo anche in alto. Sapevamo del pareggio del Milan ed è stato importante anche a livello di motivazioni. Ora siamo tre punti sopra di loro. Sabato è l'ultima partita dell'anno, giocheremo in casa vicino ai nostri tifosi, quindi dovremo fare bene".