Lazio, Luiz Felipe pronto al rientro: Hoedt o Musacchio, chi esce?

Il ritorno di Luiz Felipe è ancora più vicino. Il brasiliano, fermo da febbraio a seguito dell'operazione alla caviglia, da giorni lavora in gruppo e potrebbe accomodarsi in panchina già dalla gara di domani contro la Fiorentina. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei per far posto al difensore bisognerà togliere un giocatore dalla lista del campionato. La Lazio ha tempo fino alle 12:00 di oggi per operare lo switch e gli indiziati per liberare il posto sono due: Musacchio e Hoedt. L'argentino è arrivato nella Capitale a gennaio proprio per sostituire Luiz Felipe, per lui fatale l'errore nella gara dell'Olimpico contro il Bayern Monaco. Da quel giorno il difensore è sceso in campo solo qualche minuto contro l'Udiense, poi si è sempre accomodato in panchina. Non solo, nelle ultime ore si sta valutando anche la situazione legata ad Hoedt: l'olandese è sceso in campo al posto di Acerbi nell'ultimo match contro il Genoa, la prima gara da titolare dopo sei in panchina. Insomma, la decisione definitiva ancora non è stata presa, ancora qualche ora e si conoscerà la verità.

Pereira: "Futuro? Dipende dalla Lazio. Mie doti sono state apprezzate" - VD

Fiorentina - Lazio, Aureliano al VAR e il precedente horror del 2018

TORNA ALLA HOME