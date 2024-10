Lazio - Mandas | Il padre all'Olimpico, presto l'incontro per il rinnovo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Esordio sul bagnato. Mandas sperava di giocare ad Amburgo, è stato mandato in campo nella serata più complicata - il secondo turno d'Europa League contro il Nizza - e ne è uscito alla grande. Un tuffo nel primo tempo, un altro a fine partita, sul gol di Boga ha provato a lanciarsi. Ha fatto il portiere "antipioggia", bisogna essere pronti a tutti. Insomma, ha centrato l'esordio, adesso deciderà Baroni con chi continuerà in Europa League. L'allenatore ha ribadito più volte le gerarchie in porta, ma il club punta sulla valorizzazione dell'estremo difensore greco, può valere in crescita tecnica ed economica. E, infatti, proprio in questi giorni aleggia su Mandas il discorso rinnovo.

All’Olimpico giovedì è stato avvistato il papà, nelle prossime ore potrebbe esserci - nel caso in cui ci fosse già stato ieri - un incontro con i manager per riaprire la trattativa. Mandas guadagna poco più di 100 mila euro netti, a giugno la Lazio aveva proposto un ritocco a 500 mila euro a fronte di una richiesta da circa 800 mila. Come riferisce il Corriere dello Sport, le parti s'erano lasciate con l'idea di riparlarne a mercato in corso o subito dopo. Ora va sciolto il rebus. Ha compiuto 23 anni a settembre ed è sotto contratto fino al 2028. Ma essendo il giocatore meno pagato della rosa, la soluzione del caso era e rimane in agenda.

TORNA ALLA HOMEPAGE