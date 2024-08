Lazio - Milan, si punta quota cinquantamila. E la campagna abbonamenti...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'attesa per il primo big match della stagione, la Lazio ospiterà il Milan all'Olimpico col fischio d'inizio in programma alle 20:45 di sabato 31 agosto. Per l'occasione ci sarà una cornice di pubblico importante, il dato dei tagliandi venduti nelle ultime ore è aumentato. Come riferito dal responsabile marketing biancoceleste, Marco Canigiani, ci si avvicina a quota ventimila biglietti staccati. A questi, vanno aggiunti i 27.800 abbonati. C'è dunque possibilità di raggiungere le cinquantamila presenze. Inoltre, la società sta valutando la riapertura della campagna abbonamenti nella settimana successiva alla sfida.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE