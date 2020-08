Lazio, nei prossimi giorni la decisione sul caso Zarate: due ipotesi

Qualche tempo fa il noto servizio de Le Iene sui presunti pagamenti in nero dell'ingaggio di Mauro Zarate da parte della Lazio, a cui la società aveva risposto con un comunicato ufficiale e che aveva provocato l'apertura di un fascicolo da parte della Procura federale, che ha anche ascoltato il presidente Claudio Lotito nei giorni scorsi. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il patron laziale ha smentito tutte le accuse e ora si attende che venga chiamato a parlare anche Luis Ruzzi, il procuratore che ha denunciato il fatto accusando anche Lotito del mancato pagamento di una parte dell'ingaggio. La Procura potrà poi tirare le somme, decidendo per l'archiviazione del caso o per il deferimento del presidente della Lazio laddove dovesse ritenere fondate le accuse.