Lazio, niente ritiro in Argentina: ma restano vive altre ipotesi

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri boccia il ritiro in Argentina. Difficile adesso che la Lazio possa partire alla volta del Sudamerica per affrontare San Lorenzo, Boca Juniors e River Plate nel mini torneo voluto da Papa Francesco. Il Comandante è stato chiaro. Andare lì sarebbe una follia. Ma comunque un ritiro, mentre si disputa il Mondiale in Qatar, andrà organizzato. Le piste aperte in questo momento sono quattro. Tre prevedono la partenza della squadra verso l'estero. Le mete più calde in questo momento sono Algarve, in Portogallo, oppure in Spagna, nei pressi di Valencia. Nelle ultime ore si è aggiunta anche l'ipotesi Malta. La quarta possibilità, invece, è che la Lazio resti a Formello per preparare in casa la seconda parte di stagione. Previste novità nelle prossime settimane.

Non solo Spagna, Portogallo o Formello. Ci sarebbe anche un'altra soluzione all'orizzonte. Come riporta il Messaggero, la Lazio potrebbe svolgere il mini ritiro invernale in Turchia, più precisamente a Muratpasa, nella regione dell'Antalya, presso l'Hotel Miracle Resort. È un'opzione più remota rispetto alle altre ma comunque plausibile. Lotito valuterà con attenzione tutte le possibili destinazioni e poi arriverà alla decisione finale.