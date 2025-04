Lazio, non solo il sintetico: a Bodo anche rischio neve per giovedì

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non bastava il campo sintetico, ora c'è anche rischio neve. La Lazio si appresta a partire per la Norvegia per quella che sarà senza dubbio una delle trasferte più complicate.

Come spiega il Corriere dello Sport, giovedì a Bodo sono attesi tra i 3 e i 7 centimetri di neve, con temperature che oscilleranno tra 0 e -1 grado. Il meteo, però, in Norvegia è imprevedibile e potrebbe cambiare rapidamente, anche se le probabilità di precipitazioni nevose sfiorano l’80%. Una vera e propria missione invernale per i biancocelesti, che passeranno dai 20 gradi e la piena primavera fi Roma al freddo inverno norvegese.

