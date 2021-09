Lazio, numero 20 sliding doors: da Caicedo a Zaccagni all'ultimo giro

Le partite non finiscono finché non lo decide Felipe Caicedo. È questo il riassunto della storia bellissima tra il Panterone e la Lazio. Come ha scritto lo stesso giocatore sui social tutto ha un inizio e una fine e il 31 agosto 2021 si è arrivati ai titoli di coda dell'esperienza biancoceleste di Caicedo. Colui che forse più di tutti ha simboleggiato la cavalcata della Lazio nella stagione 2019-20, che ha regalato gioie immense nei momenti più difficili, saluta e va al Genoa, lasciando la sua maglia numero 20.

ZACCAGNI 20 - Lo stesso giorno dell'addio di Felipe Caicedo la Lazio ha chiuso l'acquisto di Mattia Zaccagni dal Verona. L'esterno ha scelto proprio il numero 20, quello che per quattro anni ha accompagnato l'ecuadoriano. Un passaggio di consegne virtuale, un numero da onorare che Zaccagni ha già avuto fino allo scorso anno in gialloblù. Nelle prime due partite della stagione in corso aveva preso il 10, che nella Lazio è saldamente sulla schiena di Luis Alberto.

