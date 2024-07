Lazio, nuovi accertamenti per Tavares e Gila: il rientro

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non è concentrata solo sul mercato ma anche per poter recuperare Mario Gila e Nuno Tavares dai rispettivi infortuni. Per ora dai giocatori arrivano segnali positivi, però da parte dello staff medico non c'è alcuna volontà di forzare i tempi di recupero per riaggregarli al resto del gruppo. Per quanto riguarda invece lo staff tecnico, si sta lavorando a un percorso atletico personalizzato per fare in modo di averli pronti a livello fisico per la prima giornata di campionato contro il Venezia (18 agosto). Come riporta il Corriere dello Sport, in questi giorni sono in programma nuovi accertamenti, che daranno una conferma medica alle sensazioni positive dell'ultimo periodo.

Nuno Tavares è alle prese con un problema al flessore sinistro che fortunatamente non si sarebbe tradotto in una lesione: prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo. Ci vorranno circa 3-4 giorni in più per Mario Gila, che prima di partire per il ritiro di Auronzo di Cadore ha riportato una frattura della base della falange dell’alluce. Si tratta di un infortunio difficile da superare, eppure dallo spagnolo stanno arrivando segnali sempre più confortanti.

Per il resto della rosa, dopo l'attacco influenzale che gli ha fatto saltare l'amichevole contro l'Hansa Rostock in Germania, ieri Noslin si è allenato regolarmente. Tra gli assenti invece Marusic e Romagnoli (reduce dall'affaticamento all'adduttore sinistro) e Castrovilli (indietro di condizione) che però puntano a essere tra i convocati per l’amichevole a Frosinone di sabato.