Lazio, oggi la ripresa degli allenamenti: gruppo ristretto a Formello

Dopo la chiusura del calciomercato, la Lazio può tornare a concentrarsi sul campo. Questo week-end il campionato si fermerà per lasciare spazio alle Nazionali e ben 10 biancocelesti saranno impegnati con le rispettive selezioni, ovvero Acerbi, Immobile, Hysaj, Strakosha, Marusic, Muriqi, Akpa Akpro, Basic, Milinkovic e Kamenovic. Gli allenamenti a Formello, riporta la rassegna stampa di Radiosei, riprenderanno oggi e il gruppo sarà orfano dei calciatori sopra citati. Lazzari dovrà stare fuori circa 15 giorni per l'infortunio rimediato nell'ultimo match di campionato, salterà con tutta probabilità il Milan e sarà Marusic a sostituirlo a San Siro. Da monitorare le condizioni di Luiz Felipe, rimasto fuori contro lo Spezia per un affaticamento muscolare e con quasi due settimane a disposizione per presentarsi al top contro i rossoneri.

