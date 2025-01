Lazio, perché è importante chiudere la prima fase europea in vetta: e l'Anderlecht...

Una vittoria di stasera contro la Real Sociedad non garantirebbe solo un piatto ricco alla Lazio. Perché chiudere la "fase unica" in vetta, oltre che di godersi la gloria, permetterebbe alla Lazio di saltare gli spareggi di febbraio e tornare in campo a marzo per gli ottavi come testa di serie, con gare di andata in casa il 6 marzo e ritorno il 13 all’Olimpico. Basta un punto stasera, anche se, in caso di pareggio e vittoria dell'Anderlecht sul Viktoria Plzen, i belgi arriverebbero pari ai capitolini in classifica. La spunterebbe sempre la Lazio grazie ad una miglior differenza reti dell’Anderlech (attualmente sono a +11 contro +5).