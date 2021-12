Lazio-Porto, Oddo e la semifinale del 2003: "Brutti ricordi, ma che atmosfera all'Olimpico..."

Lazio e Porto ancora una volta l'una di fronte l'altra in Europa League. Le due squadre si sono già affrontate nel lontano 2003 quando la competizione si chiamava ancora Coppa Uefa in occasione delle semifinali. Un doppio confronto amaro per i biancocelesti di Mancini che non passarono il turno. 4-1 per i Dragoes in Portogallo e 0-0 nel ritorno all'Olimpico. Uno dei protagonisti di quelle due super sfide fu Massimo Oddo che, intervenuto ai nostri microfoni, ha commentato il sorteggio di Nyon. Queste le parole dell'ex difensore di Lazio e Milan e campione del mondo con la Nazionale nel 2006: "Porto-Lazio? Brutti ricordi (ride, ndr). Quando vai avanti, chi più e chi meno sono tutte buone squadre. Sicuramente il Porto è fra le più ostiche. CI sarà anche un ex, il nostro Sergio Conceição. Sarà un ritorno gradito. Sarà dura per la Lazio contro una squadra di esperienza internazionale, ma bisogna pensare positivo. In Portogallo come l'avranno presa? Sicuramente anche da parte loro si sperava in un sorteggio migliore. La trasferta nel 2003? Atmosfera molto calda nello stadio vecchio. Mi ricordo benissimo la partita di ritorno perché c'era un Olimpico strapieno. La gente ci credeva tanto. Facemmo una grande bella partita, ma fummo sfortunati non riuscendo a sbloccare il risultato e quindi non riuscimmo a rimontare. Percentuale sul passaggio del turno? Non lo so. Ti dico 50 e 50".