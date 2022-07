Lazio, pronto il rinnovo del contratto per Zaccagni. E Ilic...

Una stagione importante nel suo primo anno in una big per Zaccagni, la società si è decisa a premiarlo col rinnovo. Intanto Ilic...

RASSEGNA STAMPA - Una stagione per convincere Sarri e tutto l'ambiente Lazio, nonostante i problemi iniziali. Mattia Zaccagni è stato promosso nel suo primo anno in una big del campionato e ora punta a confermarsi. Arrivato il 31 Agosto di un anno fa il numero 20 ha avuto delle difficoltà iniziali, a causa di due infortuni ravvicinati che lo hanno limitato. L'arciere, come è soprannominato dai tifosi, è stato però in grado di rialzarsi e di diventare un punto fermo della squadra, un giocatore fondamentale nel gioco di Maurizio Sarri. Questo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha spinto la società a una riflessione. Zaccagni, che fino a pochi mesi fa era sacrificabile a cifre importanti, ora rientra tra gli incedibili del club che è pronto a offrirgli il rinnovo del contratto. La scadenza dell'accordo in questo momento è fissata al 2025, la Lazio, dopo un'annata così, vuole premiarlo prolungando fino al 2027 e, ovviamente, aumentandogli l'ingaggio. Mattia è considerato uno dei big della rosa e da tale verrà trattato dalla società, pronta a riconoscergli quanto mostrato in campo.

ILIC - Zaccagni, come gli ultimi arrivati Cancellieri e Casale, è un ex Hellas Verona, club da cui la Lazio potrebbe prendere un'altra pedina: Ivan Ilic. Il fatto che il serbo sia un obiettivo di Sarri per il centrocampo non è una novità, come anche che per portarlo a Roma sarà decisiva la partenza di Luis Alberto. I biancocelesti, come riporta ancora la consueta rassegna stampa di Radiosei, lo hanno bloccato e lui sta aspettando prima di ascoltare altre offerte come quelle provenienti dalla Premier. La sua stima è tra i 15 e i 18 milioni di euro, una cifra non indifferente che conferma come la partenza del Mago sia un sacrificio necessario per inserire a centrocampo il giocatore classe 2001.