Lazio, proposta un'amichevole da un club di Serie A: la risposta biancoceleste

RASSEGNA STAMPA - È già tempo di viglia ad Auronzo di Cadore. Domani la Lazio affronterà gli sloveni del Dekani per il secondo test stagionale. Seguiranno quelli con Triestina e Primorje. Il livello non è altissimo, ma avrebbe potuto alzarsi la prima settimana di agosto, a pochi giorni dall'inizio del campionato. Il Milan, infatti, aveva proposto al club biancoceleste di disputare un'amichevole di avvicinamento all'avvio della Serie A il 6 agosto (l'unica ancora da definire per i rossoneri). Lo staff tecnico di Sarri, però, ha preferito declinare l'invito.