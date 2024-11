Lazio, può essere già match point qualificazione: altri tre punti per sognare

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Serve un'altra vittoria per eguagliare un primato, per battere il Porto per la prima volta e per mettere in cassaforte la qualificazione. Come spiega la Gazzetta dello Sport, la partenza sprint della Lazio in Europa League (tre vittorie su tre) rende la partita contro i portoghesi una sorta di match point per il passaggio successivo. Una vittoria permetterebbe di salire a 12 punti, con la squadra di Baroni che sarebbe virtualmente certa di arrivare almeno ai playoff per il passaggio del turno.

Non solo una virtuale qualificazione. I tre punti significherebbero altri primati che la Lazio vuole raggiungere, come la prima vittoria contro il Porto (in quattro precedenti, due sconfitte e due pareggi) e fare quattro su quattro in Coppa, impresa riuscita solo a Inzaghi nel 2017-18. Inoltre, si andrebbe a battere la prima vera big di questa stagione, considerando il pareggio con il Milan, la sconfitta con la Juve e le avversarie valide, ma abbordabili, nel girone di Europa League.